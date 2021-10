A Chieti il saluto di Monsignor Forte ad alunni e studenti degli Istituti Nikola Tesla

Monsignor Bruno Forte vescovo dell’Arcidiocesi Chieti-Vasto ha salutato docenti e studenti degli Istituti Nikola Tesla di Chieti. Presente anche l’assessore alla Pubblica Istruzione di Chieti Teresa Giammarino, che ha portato il saluto dell’amministrazione per l’apertura dell’anno scolastico.

Ad accogliere gli ospiti, il legale rappresentante degli Istituti Tesla, Alessandra Muraglia, una delegazione di studenti e docenti e la nuova dirigente, la professoressa Candida Stigliani, con il vice preside professor Stefano Castellano.

“Abbiamo voluto testimoniare la presenza istituzionale per il nuovo inizio dell’anno scolastico - così l’assessore- perché questa realtà continui a crescere e contribuisca ad arricchire e ampliare l’offerta formativa della città. A tutti arrivi l’augurio di buon lavoro: ai giovani insegnanti presenti e a tutto lo staff e ai ragazzi”.

Nella prestigiosa sede situata presso il Seminario Pontificio Regionale, nel pieno centro di Chieti, è possibile frequentare corsi regolari, recuperare anni scolastici, recuperare singole materie o iscriversi ad un doposcuola privato. Tra i punti di forza il corpo docente, qualificato e costantemente aggiornato. Tutti sono abilitati all’insegnamento, dotati di lunga esperienza, sempre attenti alle esigenze dei ragazzi e aiuteranno gli studenti nella preparazione degli esami alla classe successiva, consentendo così di riacquisire fiducia nelle capacità e la determinazione necessaria per raggiungere gli obiettivi.

Nella stessa struttura è accolta anche l’università telematica “e-Campus”, con 56 percorsi di studio, triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, percorsi di perfezionamento, particolarmente utili per chi lavora, per chi ha famiglia, o per tutti coloro che non hanno la possibilità di frequentare regolarmente le lezioni.

Costantino Spina