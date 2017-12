15 milioni di $ per una Ferrari...

15 MILIONI DI DOLLARI PER UNA FERRARI... Le notizie di poche righe portano sempre brutte notizie. Un detto dei vecchi giornalisti che di solito ci azzeccano. Pero' in qualche occasione i vecchi detti si sbagliano. I fatti lo provano. Stavolta questa notizia fara' piacere a molti. E' nata a Monterey, in California, un paese di 28 mila abitanti che sembra creata da quel mago di Walt Disney. Forse per questo Monterey e' il centro dove si radunano i ricchi e i potenti che hanno in mente di organizzare qualcosa di eccezionale. E' il caso dell'ultimo Motosport, un incontro tra chi possiede le piu' belle, ricche, le piu' richieste auto del mondo. Monterey dimostra, senza ombra di dubbio, che l'Italia ha avuto le "piu' belle auto del mondo". Ed ecco la "breve notizia" che zittisce i detti dei vecchi giornalisti. Al Motosport, ricchi americani hanno pagato 4 milioni 500 mila dollari per una Ferrari 166 MM del 1950. Cinque mlioni 335 mila dollari per una Ferrari 410 series III Coupe' del 1959. Passando al 1961, una Ferrari 250gt berlinetta e' stata acquistata per 8 milioni 305 mila dollari. Scavalchiamo altri acquisti, sempre della stupenda Ferrari, per arrivare al 1966: una 275 gtb e' stata acquistata per 14 milioni 520 mila dollari... Se solo in Italia avessimo altri prodotti di cosi' tanto valore.

Benny Manocchia

